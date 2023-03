El Sincrotró Alba inaugura dos microscopis d'alta gamma pioners

El, ubicat a Cerdanyola del Vallès, va estrenar la setmana passada el Centre Conjunt de Microscòpia Electrònica anomenat("Joint Electron Microscopy Center at ALBA"). Unes instal·lacions que acullen dosa l’estat espanyol que permetran estudiar la biologia estructural i els materials a escala atòmica per complementar les línies de llum del sincrotró.Més al detall, el primer dels dos microscopis, anomenat, va ser dissenyat per poder analitzar atòmicament diferents tipus de materials a partir d'una resolució per sota dels, una unitat de mesura deu milions de vegades més petita que un mil·límetre. El seu director,, ha assegurat que poder analitzar el contingut atòmic dels materials suposarà "un impacte molt important en el desenvolupament de reptes socials".Per altra banda, el segon microscopi, batejat com a, permetrà afrontar la resolució obtinguda pel METCAM per analitzar amb detall l'estructura de grans complexos de proteïnes. Un "" que, per exemple, obrirà la porta a analitzar i obtenir més informació sobre l'evolució d'una proteïna involucrada en la metàstasi d'un càncer.Per la seva banda, la directora del complex,, ha ressaltat la importància de situar el JEMCA a l’equipament del Vallès Occidental per tal de poder “complementar la tecnologia del Sincrotró” i correlacionar les dades obtingudes amb les tècniques de llum realitzades al mateix espai. Aquest fet, ha assegurat, permet abordarcom la producció d’hidrogen, la reducció del CO2 o el desenvolupament de materials quàntics.Ambdós aparells estan en permanent coordinació amb l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona; i es preveu que puguin començar a conduir els primers experiments a partir del mes d'abril.Finalment, cal assenyalar que la inauguració del JEMCA -que ha costat prop de 6 milions d'euros amb la meitat de la inversió aportada per la Generalitat- s'acabarà de completar entre els anys 2024 i 2025 amb un tercer microscopi dedicat a estudis correlatius i que es finançarà a partir de fons Next Generation EU procedents del Programa Plans Complementaris en Materials Avançats.