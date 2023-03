Clam a la seu de Grifols per exigir la retirada de l'ERO

🔴 EN DIRECTE | Tret de sortida a la protesta convocada per la secció sindical de CCOO de Grifols davant l'anunci d'acomiadament d'un centenar de treballadors a la seu de #SantCugat



📹 informa @SergiBaixasColo pic.twitter.com/ZWovllFX2Q — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) March 1, 2023

Més de 150 treballadors han participat de l'acció on es reclama la retirada de l'ERO Foto: Sergi Baixas

Més des'han concentrat aquest matí a les portes de la seu santcugatenca percontra l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que recull laals centres de Sant Cugat i Parets del Vallès. Una acció convocada per la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) que ha transcorregut amb normalitat i sense cap incidència.La decisió s'emmarca en uncontemplat per, corregir duplicitats i eixugar el gran deute de la multinacional. Així doncs, entre d'altres " mesures necessàries per garantir l'èxit de la farmacèutica catalana a llarg termini ", durant les pròximes setmanes està previst que s'executin prop deen les diverses plantes que la companyia té arreu del món.Un moviment que, malgrat entendre la voluntat de disminuir despeses a partir de criteris organitzatius i econòmics, des dels sindicats no comparteixen. Tal com ha recordat la secretària general de CCOO del Grup Grifols,, aquest dràstic plantejament arriba quan la multinacional acaba de tancar l'exercici del 2022 amb unI sota aquesta premissa, justament aquest dimecres s'iniciarà elentre la companyia i els sindicats amb l'esperança d'aquests darrers a arribar a un acord que eviti haver de fer fora a cap dels treballadors de les plantes del país i es retiri l'expedient. "El nostre objectiu és", ha afirmat Pimentel confiada a arribar a un consens que, en tot cas, permeti garantir les millors condicions possibles pels afectats.