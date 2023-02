LaFACT aterra a Sant Cugat per oferir atenció a gent gran i persones amb discapacitats intel·lectuals

Imatge de la roda de premsa d'inauguració del local Foto: Bernat Millet - Aj. de Sant Cugat

"Aliances imprescindibles"

La) ha inaugurat aquest dimarts la seva primera seu a. L'associació, amb un nou i ampli local al carrer Doctor Murillo, permetrà apropar la seva expertesa en l'a la ciutat vallesana. Una entitat nascuda amb el propòsit de brindar oportunitats a les persones més vulnerables, en especial a lai a aquells veïns ambAixí doncs, de cara al primer col·lectiu, LaFact oferirà unamb més de 42 places disponibles,a usuaris i familiars,i un servei deque dissenyarà menús diaris personalitzats elaborats per dietistes. A més a més, les instal·lacions també comptaran amb unen les branques d'infermeria, fisioteràpia, treball social, psicologia, educació social, personal gerocultor i monitors.A banda, també s'oferiràper a aquelles persones majors de 60 anys per tal de dotar-les d'unaperquè visquin la seva última etapa vital amb plenitud, noves relacions interpersonals, des d'uni combatent possibles episodis de solitud no volguda. A més, també s'organitzaran tallers peri s'oferirà la possibilitat dePel que fa a aquelles persones amb discapacitats intel·lectuals, LaFACT ofereix un acompanyament per a unaa partir d'itineraris personalitzats mentre que, en paral·lel, també es durà a terme unaal teixit empresarial santcugatenc sobre la importància de lateixint, alhora, sinergies amb les administracions públiques."Sant Cugat és la primera ciutat on ens instal·lem fora del nostre territori d'origen -Terrassa-. I l'hem triada per la sevacom a eix econòmic i ciutat important del Vallès, però també per la proximitat emocional que sempre ha unit Sant Cugat i Terrassa, dues ciutats caracteritzades per l’de la seva gent", ha reivindicat el president de LaFact,, que també ha celebrat l'escalfor durant l'acollida des del seu aterratge.Per la seva banda, l'alcaldessaha celebrat l'obertura de les noves instal·lacions i ha assenyalat que es tracta d'un "". Així doncs, la batllessa republicana també ha reivindicat lacom a "aliances imprescindibles" per treballar plegats i garantir l'accés a aquells veïns que tenen més dificultats. "", ha sentenciat brandant unir esforços de forma transversal en aquesta lluita.