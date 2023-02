El 8-M trencarà els rols de gènere a Sant Cugat

Imatge de la roda de premsa de la presentació d'activitats pel 8-M Foto: Bernat Millet - Aj. de Sant Cugat

Programació del 8-M:



Dimecres 1



- De 10 a 12h – Casa de Cultura



Sessió informativa F.A.D.A. “El món digital necessita dones com tu!”



Organitza: Ajuntament



Dissabte 4



- De 18 a 1.00h - Plaça U d’Octubre



Musical “SoundQGat”. Sound System de música jamaicana (amb Irene Reig, Paula Bu, Neleh Vibes, Rude Girl Club i Cherry Oh Baby)



Organitza: Sotasons & Gatzara



Dimecres 8



- De 12 a 13h – Celler Modernista



Acte institucional Dia Internacional de les Dones



Lectura del manifest i actuació musical a càrrec de Núria Rossy



Organitza: Ajuntament



- De 18.30 a 19.30h – ZEM La Guinardera



“A la Melé tothom hi suma” Entrenament de Rugby obert a tothom (gènere, edat, experiència, habilitats...)



Cal inscripció prèvia a secretaria@santcugat.com



Organitza: Club de Rugby Sant Cugat



- 19h – Publicació web museu.santcugat.cat



Publicació de l’espai web “Dones als capitells”, on es podrà gaudir de capitells amb iconografia femenina del claustre del Monestir, gràcies a la digitalització del programa pioner en tecnologia i patrimoni “Giravolt”



Organitza: Museus de Sant Cugat



- 19.30h - Club Muntanyenc Sant Cugat



Xerrada: “Dones d’un altre món” a càrrec d’Alba Martínez-Picó i Eulàlia Camps, que parlaran sobre les seves experiències al Pakistan, Uzbekistan i Kirguistan



Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat



Dijous 9



- 18h – Casa de Cultura



2a Trobada “Xarxa de Cures i Treballs de la llar a Sant Cugat” amb experiències de diferents cooperatives i associacions de l’àmbit de les cures



Organitza: Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental



- 19h – Ateneu Santcugatenc



Concert “La Cambra de l’Ateneu” a càrrec d’Alícia Rey



Organitza: Ateneu Santcugatenc



Cal inscripció prèvia a www.ateneu.cat



Dissabte 11



- 11.30h – Museu-Monestir de Sant Cugat



Itinerari guiat “Sant Cugat en femení, del món tradicional a l’actualitat”, a càrrec de Paloma Gonzàlez i Clara Masriera, professores del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma i membres de la Xarxa Pastwomen



Organitza: Museus de Sant Cugat



- 11.30h – Museu-Monestir de Sant Cugat



Taller de Dissabtes Familiars “El cant de les sirenes”, a càrrec d’Anna Roger



Organitza: Museus de Sant Cugat



Cal reserva prèvia a: museu@santcugat.cat/936759951



- 12h – Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani



Inauguració de l’exposició “Aurèlia Muñoz. Taller Aeri”, a càrrec de Manuel Cirauqui



Organitza: Ajuntament i EINA Centre Universitari d’Art i Disseny



- 12.30h – Escola MAC Sant Cugat



Classe de defensa personal per a dones



Organitza: Escola MAC Sant Cugat



Cal inscripció prèvia a: santcugat@artesmarcialesmac.com



Diumenge 12



- 19h – Teatre Auditori Sant Cugat



Concert “Te lo digo todo y no te digo na” de Rosario



Organitza: Ajuntament



Entrades a tasantcugat.cat/entrades



Dimarts 14



- 19h - Ateneu Santcugatenc



Presentació del llibre Disset Esclats, de Mª Àngels Viladot



Organitza: Ateneu Santcugatenc



Dijous 16



- 18h – Casa de Cultura



Presentació del llibre “Ni musas ni sumisas”, de Helena Sotoca



Organitza: UNIPAU



- 18h- Casa de Cultura



Xerrada “Comprendre el procediment judicial davant d’una violència masclista”, a càrrec de Raquel Nieto Galván



Organitza: Noestasola



Dimarts 28



- 19h- Ateneu Santcugatenc



Conferència “Òpera entre copes: Alexina B”, de Raquel García-Tomás, amb el tenor Marc Sala.



Organitza: Ateneu Santcugatenc



Cal inscripció prèvia a www.ateneu.cat



Preu 9€ (7€ per persones sòcies de l’Ateneu i AprÒpera)





EXPOSICIÓ



Fins al 13 de març



Sala d’actes Ateneu Santcugatenc



Exposició “Somiem”, d’Anna Guerra



Organitza: Ateneu Santcugatenc

". Aquest serà el lema d'enguany aen commemoració al, Dia Internacional de les Dones, i que encapçala un programa amb unaque ha estat organitzat per l'Ajuntament de la mà de diverses entitats locals de la ciutat."L'objectiu ési rols de gènere que només fan que cristal·litzarentre homes i dones. Per això, cal una identificació prèvia per poder erradicar-los i avançar cap a una", ha reivindicat la tinència d'alcaldia de Drets Socials, Igualtat i Ciutadania,L'de la Diada se celebrarà el 8 de març a les 12 h del migdia al Celler Cooperatiu. Sota els arcs modernistes, es farà la lectura deldel 8-M comptant també amb una actuació musical per part de. Dies abans, però, el programa d'activitats ja haurà donat el tret de sortida l'1 de març amb una sessió sobre el món digital a la Casa de Cultura i es tancaran el 28 de març amb una conferència sobre òpera a l'Ateneu Santcugatenc.Per altra banda, més enllà de les activitats recollides en el programa oficial, Simarro també ha volgut fer referència a les accions que s'emprendran des del, inclosa la manifestació i la vaga feminista.Coincidint amb l'inici del 2023, l'Ajuntament també ha editat unsota el títol "A Sant Cugat trenquem amb els rols de gènere", en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art i Disseny, que es pot obtenir gratuïtament a les dependències municipals. A més a més, del mateix centre ha sortit l'del 8-M d'enguany, Max Garcia, a través d'un concurs organitzat pel consistori i l'escola.