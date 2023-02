Grifols tanca l'exercici del 2022 amb uns ingressos «rècord»

La pandèmia de la Covid-19 va causar estralls a Can Grifols , però els últims informes econòmics facilitats per la farmacèutica catalana demostren que ja comença a recuperar-se. La companyia, amb seu a Sant Cugat, va tancar l'amb un; el que suposa un increment interanual del 10,4%, tot i encara se situa lluny dels més de 600 milions d'euros de benefici de l'any 2020-. No obstant això, sí que destaca haver assolit unsde prop de 6.000 milions d'euros.Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'augment d'aquesta facturació va ser especialment impulsada per larreu del món; camp on Grifols és líder.Per la seva banda, els caps de l'empresa, Víctor i Raimon Grifols, han explicat que, d'ara endavant, l'empresa presenta una "" després d'haver pres "mesures difícils, però necessàries" en referència alque inclou l'acomiadament d'un centenar de treballadors de la planta santcugatenca.Pel que fa a l'exercici del 2023, la farmacèutica confia a mantenir unaentre un 8% i un 10%, fet que permetrà continuar estalviant costos a favor d'una millor operativitat de la companyia.