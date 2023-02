Així és la nova sala de plens remodelada de l'Ajuntament de Sant Cugat

Imatge de la nova sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

Aquest dilluns, l'Ajuntament de Sant Cugat ha estrenat durant el ple extraordinari sobre l'estat general de la ciutat una remodelada sala de plens per esdevenir més "accessible, digital i sostenible". Sota aquests criteris, la sala consistorial ha vist ampliada la seva superfície per tal de preparar-se al futur augment de regidors -de 25 a 27- que tindrà la ciutat quan assoleixi els 100.000 habitants.Així doncs, s'ha aconseguit passar dels 163 m2 als 178 m2 actuals eliminant un envà divisori i una porta corredissa que connectava amb un passadís d'accés a la zona de despatxos dels grups municipals. Tanmateix, aquest canvi també permet que la sala tingui més llum natural i, per tant, aconsegueixi reduir l'encesa de llums i estalviar recursos energètics.El disseny de la nova taula de plens on s'asseuen els regidors busca reforçar i facilitar la visió entre tots els representants electes. La idea és que aquest espai s'entengui com una gran taula per acollir els diferents debats i intervencions al llarg de la legislatura. A més a més, durant la remodelació, des del consistori destaquen haver usat materials naturals com la fusta i incorporat plantes vegetals per oxigenar la sala.Els treballs també han servit per instal·lar o reparar/substituir serveis com equips d’aire condicionat, il·luminació, electricitat i tecnologia i telecomunicacions; a banda d'un nou parquet i diverses pantalles a la zona de presidència.Les obres, que han costat prop de 300.000 euros i s'han allargat durant cinc mesos, s'han dut a terme per l'empresa Voracys SL i el despatx d'arquitectes AQUIDOS.