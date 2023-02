Govern vs. oposició: elogis i retrets durant el balanç de l'estat de la ciutat

L'alcaldessa Mireia Ingla, fent balanç del mandat Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

L'oposició contraataca

El portaveu i alcaldable de Junts per Sant Cugat, Josep Maria Vallès Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

Les esquerres es defensen

La tinència d'alcaldia de Drets Socials, Marco Simarro Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

, una ciutat que a principis del 2019 acabava de superar els 90.000 habitants i que, poc després, decidia trencar les dinàmiques consistorials encapçalades pel món convergent brindant l'opció a les forces d'esquerres per conjurar-se en un "pacte excepcional" i trencar amb 32 anys d'executius del mateix color polític.Sota aquesta radiografia, aquest dilluns, la nova sala de plens de l'Ajuntament ha acollit el segondel mandat per debatre sobre l'. Així doncs, al llarg de la tarda, els portaveus del govern i dels partits de l'oposició han fet, tret pit i carregat contra les polítiques i actituds de cadascú durant el transcurs de legislatura."Sant Cugat és el resultat d'una fórmula que combina diferents: entorn natural + urbanisme amable + desenvolupament econòmic. És responsabilitat del govern de la ciutat vetllar per aquesta, tenint-ne cura i mesurant constantment els ingredients per garantir-ne el bon resultat", ha resumit l'alcaldessa"Els, de no introduir canvis i de repetir una vegada i una altra el que ha funcionat en el passat, són molt elevats i ens poden portar a perdre allò que més valorem:, que els nostres fills i filles no puguin seguir vivint a la ciutat, no estar prou preparats pels nous reptes i perdre la nostra identitat", ha afegit la batllessa republicana amb la voluntat de continuar innovant, plantejant nous projectes i adequant i redimensionant els serveis públics a favor de l'"" per avançar i adaptar el municipi alsUna línia d'acció que, segons Ingla i amb un ampli repàs, el govern local ha assolit ambsuperant elsde la pandèmia, el temporal Filomena i la crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna. Així doncs, la líder del tripartit (ERC-PSC-CUP) branda orgullosa haver-s'hi pogut afrontar de manera coordinada per planificar eli amb la voluntat última d'Per la seva banda, el principal partit de l'oposició ha assegurat que lai que així ho reflecteixen les enquestes. " El tripartit aprova, però lluny dels notables dels anteriors equips de govern ", ha esgrimit el portaveu de Junts,. "Les expectatives creades no han estat les esperades, i ja no es pot parlar de paràlisi sinó de. L'Ajuntament està a la", ha asseverat l'alcaldable de JxSTC, recriminant alhora el "" vers a una". Amb tot plegat, Vallès ha carregat contra ladel govern d'esquerres que destaca per haver presentat sempre tard l'aprovació dels pressupostos o, directament, haver-los prorrogat.Des de, el portaveuha iniciat el seu discurs recordant el mínim històric de les últimes xifres recollides a l'Observatori Sociològic de Sant Cugat . En aquesta línia, el taronja ha assenyalat que les principals preocupacions del veïnat són l. A més a més, també ha carregat contra lamentre s'incrementa lasobre les famílies.Des del govern,(ERC),(PSC) i(CUP) han defensat la seva línia d'acció i han carregat contra l'"" que s'ha desprès, consideren, durant les intervencions de JxSTC i Cs. ". Deixeu de veure fantasmes i problemes on no n'hi ha", han criticat les tres tinències d'alcaldia.Així doncs, tots ells han reivindicat haver aconseguit. En la mateixa línia, han tret pit de la redacció del Pla d'Habitatge Assequible 2030 per donar resposta a l'emergència poblacional que pateix bona part del veïnat; a la posada a punt de noves infraestructures imprescindibles per a la ciutadania i al foment de polítiques feministes i ecològiques.