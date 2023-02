L'Ajuntament tanca el 2022 amb un romanent positiu de 15 milions d'euros

L'ha avançat que elper al conjunt de l'i dels seus organismes autònoms s'ha tancat ambAquesta quantitat de romanent es podrà incorporar al pressupost de l'any 2023 per a destinar-la a fer front adel consistori. Així doncs, durant els propers dies s'efectuarà per part dels òrgans competents (Decret d’alcaldia, Junta de Govern Local i Ple de l’Ajuntament) les aprovacions de les modificacions del pressupost de l’any 2023 per incorporar els 15 milions d’euros a les partides que es determinin.En aquesta línia, el romanent de tresoreria recull els resultats acumulats de la gestió pressupostària de cada exercici i s’elabora per part de la Intervenció de l’Ajuntament d’acord amb la normativa pressupostària i comptable de les corporacions locals. L’elaboració de l’informe i del decret d’Alcaldia que l’aprova s’ha de fer efectiu abans del 28 de març de l’exercici següent.