La ràtio d'educació infantil a les escoles de Sant Cugat passa de 22 a 20

Lade les escoles públiques d'(i3)-i algunes de concertades-de cara al curs 2022-2023. Aquesta rebaixa ve marcada per una, tal com també s'està produint a Catalunya, en els últims dos anys.En aquest sentit, el consistori ha precisat que hi ha hagut, passant de 976 infants el febrer de 2021 als 950 l'any passat i 939 enguany. Això permetrà “seguir millorant la qualitat educativa” ia l'alumnat.En canvi, sí que hi ha més estudiants per accedir a l'educació secundària. I això ha provocat que s'obrina l’institut Leonardo da Vinci -dues, passant de quatre a sis- i a l’institut Arnau Cadell -passant de quatre a cinc-.Per al curs vinent s'ofereixen(480 públiques i 430 concertades) i(centres públics). L'any passat es van ofertar 949 places a i3 (506 públiques i 443 concertades) i 540 a 1r d’ESO (centres públics).