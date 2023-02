La CUP dona suport a Juanjo Cortés, el candidat per Valldoreix Plural

Qui és Juanjo Cortés?

Laha fet palès el seu suport la candidatura de. Aquest suport dels anticapitalistes es produeix després dels últims mesos de debat intern a la CUP on s'ha negociat un programa de mínims per donar suport a la candidatura.Una llista que té per objectiu propiciar un canvi a Valldoreix després deque han estat acompanyats de "polèmiques i problemes de gestió i transparència".L'actual vocal de la CUP a la Junta de veïns de Valldoreix Ferran Margineda, ha expressat que "si bé els continguts del programa de consens són de mínims, el programa de la vocalia és i serà el dede la CUP". "Buscarem influir i participar, sempre en positiu i pensant en la ciutadania de Valldoreix".(57 anys) va néixer a França l'any 1965 i va arribar a Valldoreix abans de complir tres anys. Des d'aleshores sempre ha estat. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB i amb un màster en Història Medieval, Cortés ha estatd'ensenyament secundari, batxillerat i COU a diversos centres educatius fins al 2003 i també ha treballat ocasionalment com aTanmateix, des del 1983 ha anat cultivantcomençant com a tècnic superior del Departament de Treball de la Generalitat (1989-1993) per posteriorment passar ja al 2004 com a tècnic de Protocol, Relacions ciutadanes i Arxiu de l'EMD de Valldoreix fins a l'actualitat.A més a més, durant els darrers anys també ha estat(EMD) com a representant de les EMD de Catalunya i d'arreu de l'Estat.Pel que fa a la seva experiència en el, Cortés ha estat membre fundador i director del Museu de Valldoreix; secretari de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix; fundador i president de Valldaureix; president de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Vexil·logia, Sigil·lografia i Nobiliària; i membre fundador de la Societat Iberoamericana de Genealogía e Historia.