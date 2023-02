Nou canvi al, el fins ara president executiuha dimitit i el seu lloc l'ocuparà. Així ho ha anunciat el Consell d'Administració, que s'ha reunit aquest dimarts. Mayer ha ostentat el càrrec, ja que va ser nomenat el passat 30 de setembre , quanel va escollir com el seu relleu.La renúncia ha estat peri s'ha produït una setmana després de l'anunci del pla de retallades de la multinacional farmacèutica -amb 2.300 acomiadaments a tot el món, un centenar dels quals a Catalunya, la majoria a la seu que té a Sant Cugat-.Glanzmann compta ambde la firma i és vicepresident des del 2017. Ell serà l'encarregat d'accelerar un pla estratègic de la companyia que persegueix "crear valor per als accionistes, reduir els nivells de deute i optimitzar la generació de caixa". La farmacèutica ha indicat que el nou president "està compromès en portar endavant aquest pla".D'origen suís, Glanzmann, entre altres càrrecs rellevants, ha estat president de Baxter Bioscience, conseller delegat d'Immuno International i president d'European Biotech Group. "Creiem que el nomenament de Glanzmann, amb unai executiva, a més d'un ampli coneixement de la indústria del plasma, seran claus perque permetin assegurar el creixement futur", ha apuntat.ha estat nomenat vicepresident del Consell d'Administració com a successor de Glanzmann, una responsabilitat que combinarà amb les seves actuals funcions com a conseller delegat solidari. Las'ha completat amb el nomenament decom a membre i president de la comissió de sostenibilitat i de Carina Szpilka com a presidenta de la comissió de nomenaments i retribucions.