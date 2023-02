ARRAN Sant Cugat assenyala la seu d'ERC amb pintades per haver cedit al Quart Cinturó

Les joves defensem el territori, diem no al 4rt cinturó, aquest no és el nostre model del país.



Qui estima la terra no la trinxa 🔥 pic.twitter.com/g1EPdSfSAi — Arran Sant Cugat (@ArranStCugat) February 21, 2023

L'organització políticaha assenyalat la seu d'com a principals responsables de "amb l'acceptació de les propostes delper l'aprovació delsEntre les propostes acceptades, Arran Sant Cugat es posiciona en contra de macro-projectes com elAixí, aquesta matinada Arran ha pintat el terra davant de la seu d'ERC amb una frase contundent:". El grup defensa, a través d'un vídeo que han penjat a les xarxes socials, que "La crisi climàtica i capitalista no es resoldrà amb més casinos i aeroports, que ens condemnen a la precarietat, misèria i destrucció del territori perquè hi guanyin els de sempre i hi perdem les treballadores".