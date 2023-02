Sessions informatives per resoldre dubtes de cara a la preinscripció escolar a Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat, de cara a les setmanes prèvies a la, sessions informatives obertes per resoldre dubtes a les famílies dels infants i joves que l'hagin de fer.Així, el pròxim dilluns, laacollirà una sessió adreçada a famílies de nens d'Infantil i Primària a les 18h i a les 19h, per als de l'ESO. El dimecres, dia 22, hi haurà una altra doble sessió a la: a les 19h per a les famílies d'Infantil i Primària i a les 20h per als de l'ESO.Per altra banda, el 2 de març hi haurà unasobre com fer la preinscripció en línia que es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.Des de dilluns, 6 de febrer, l'(OME) ha ampliat el seu horari per atendre la preinscripció escolar: els dilluns, de 9h a 14h es fa atenció telefònica amb cita prèvia, i els dimecres, de 9h a 14h i de 16h a 18.30h s'ofereix atenció presencial, també amb cita prèvia. Per concertar-la, cal trucar al telèfon 010 des d'un telèfon fix o bé al 900 104 941 des d'un mòbil o des de fora de Sant Cugat. Els dimarts, de 9 a 14 hl’OME continua oferint atenció presencial amb cita prèvia per a totes aquelles sol·licituds de, és a dir, les places escolars fora de termini per al curs actual.