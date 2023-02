Més d'un miler d'infants i joves diuen la seva als Pressupostos Participatius de Sant Cugat

Els primersde Sant Cugat han comptat amb la participació de més d'un miler de persones d'entre 10 i 18 anys de la ciutat, un. En total, hi han votat, i el 70% dels quals s'han fet de manera digital. En aquest procés es decidia el futur de 200.000 euros del Pressupost municipal Els quatre projectes guanyadors, dos votats d'entre les propostes fetes pels infants i dos d'entre les que van fer els joves, han estat construir un, un espai de, instal·lari posarals parcs.Les propostes fetes i votades específicament pels infants i joves de Sant Cugat s'han sumat, per primera vegada, a les que ha pogut decidir la ciutadania en general per cadascun dels barris. Així, l'Ajuntament ha volgut fer una aposta per potenciar la participació de laa l'hora de decidir com volen ser la seva ciutat.El procés s'ha treballat a través dels, que han fet quatre sessions per poder recollir les propostes entre els seus centres educatius i prioritzar-les de cara a les votacions., regidor de Participació, Barris i Joventut, considera que l'èxit de participació és una mostra de com els infants i els joves "volen decidir com construir el municipi on viuen i que quan s'obren espais de participació, responen amb força".