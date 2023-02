Valldoreix aprova els Pressupostos de 2023 amb l'abstenció de Cs

L'ha aprovat els Pressupostos del 2023 gràcies a un acord entre Junts, a l'equip de Govern, i Ciutadans , que s'ha abstingut a canvi de l'acceptació de determinades esmenes, com ara l'augment d'ajuts a la promoció de l'esport, la prevenció d'incendis, la millora de la il·luminació i la instal·lació de més càmeres de seguretat., vocal de Cs, ha explicat que el seu partit ha defensat les seves propostes d'acció de govern en tres blocs: el polític - garantir la neutralitat de l'espai públic, el bilingüisme institucional i un nou òrgan de control del govern -, l'econòmic - manteniment de la ciutat, millorar la il·luminació i la seguretat - i de caràcter general - sostenibilitat i medi ambient, foment de l'esport i les activitats culturals entre el jovent.No és la primera vegada que Ciutadans s'absté en qüestions econòmiques de l'EMD, el que ha fet que la resta dels partits a l'oposició acusin el govern de tenir-hi un acord estable i insinuar que hi ha un govern ""., de la, ha criticat aquest acord posant l'accent especialment en el discurs sobre la seguretat que fa la formació taronja, i que només busca "generar por". Per la seva banda,, del, ha recriminat a Cs que aprovi un Pressupost del que el Govern només ha acceptat dues de les 11 esmenes que havien presentat - la resta, segons Cs, es materialitzaran amb modificacions pressupostàries., d', ha estat el més contundent a l'hora de criticar aquest Pressupost i aquest acord "ocult" entre Junts i Cs per garantir la governabilitat de l'EMD amb qüestions com el bilingüisme, entre d'altres. Però també ha destacat les mancances dels comptes, a parer del seu grup: falta de participació ciutadana, que no es destini el 0,7% a Cooperació, "clientelisme" a l'hora d'atorgar subvencions o no actualitzar les ordenances fiscals han estat alguns dels retrets dels republicans al Govern.La vocal d'Economia,, s'ha defensat de les crítiques afirmant que l'únic que tenen en comú el seu grup i Cs és que són dos grups municipals que s'han posat d'acord per "treballar pel poble" i tirar endavant uns comptes - uns comptes que, com ha retret als grups de l'oposició a l'EMD i que són els que governen a Sant Cugat, allà tenen encara prorrogats.