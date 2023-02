L'aigua de la depuradora del riu Sec de Sabadell es reaprofitarà per abastir Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB

L'i l'preveuen aprofitar l'aigua regenerada de l'del Riu Sec de Sabadell per abastir Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB (Bellaterra). Segons eldel territori metropolità, es preveu que l'any 2050 hi haurà und'aigua potable si no es reutilitza aigua.Actualment la depuradora neteja més aigua de la que es necessita per mantenir eldel riu, i és per això que es vol reaprofitar el sobrant per donar servei a diversos municipis: cada any es podria reaprofitard'aigua, és a dir, undels tres ens que se'n beneficiaran, i que es destinaria principalment a usos. S'estima que el cost de l'obra seria deL'Àrea Metropolitana ja ha encarregat un projecte constructiu - amb un pressupost de- per conèixer el detall delsi lad'aquests pel que fa a requeriments qualitatius o de distribució temporal. L'objectiu és que el document pugui concretar la dimensió de la infraestructura que fa falta per der l'aprofitament de l'aigua de la depuradora, i que estigui enllestit d'aquí a un any.Un cop es coneguin aquests detalls, començaria l'obra, inclosa en laper al període 2022-2027, destinant-hi un total de. L'AMB i l'ACA estan intensificant, en aquests anys 2022 i 2023, la producció d'aigua regenerada en l'àmbit metropolità per fer front a la, i així disposar de més aigua, preservar les reserves estratègiques com l'del delta del Llobregat i evitar l'alliberament d'aigua dels embassaments.Des del 2018, l'ús d'aigua regenerada a la metròpoli s'ha multiplicat per 15 : els 56 metres cúbics actuals representen un 20% dels recursos destinats al consum d'aigua potable, que equival a und'aigua potable de la ciutat de Barcelona. Es preveu que l'any 2030 aquesta producció sigui de 88 hectòmetres cúbics, i el 2050, superior als 130 hm3.