La Comissió de Salut rebutja acabar amb el concert a MútuaTerrassa

L'Hospital Vicente Ferrer tenia un disseny innovador i integrat en el paisatge Foto: MútuaTerrassa

La Comissió tomba la construcció dels Hospitals Vicenç Ferrer i Ernest Lluch

Ladel Parlament ha rebutjat aquest matí retirar el concert ai que l'atenció sanitària al Vallès Occidental passi a ser de titularitat, gestió i provisió 100% públiques. Una proposta de resolució presentada per laa partir de les entitats en defensa de la sanitat pública, i amb més de 3.000 signatures donant-li suport.Els grups proposants han argumentat aquesta demanda perquè lesde MútuaTerrassa són "les més llargues de tot Catalunya", per un "incompliment sistemàtic" del concert signat pel que fa als, per una "" en la gestió dels recursos públics, per un cas deal pacient i al CatSalut, i perquè asseguren que Mútua fa contractes amb les empreses del seu hòldingper part d'organismes públics.La resta dels grups parlamentaris han votat en contra d'aquesta proposta de resolució, per diversos motius.ha assegurat que "Compartim les problemàtiques però no les solucions que plantegen", ja que suposarien un autèntic "desgavell" en l'atenció sanitària. El diputat ha assegurat que aquesta decisió no es pot aprovar amb unasinó que requereix un treball més de fons que el Departament de Salut ja ha iniciat., diputat de, ha acusat els grups proposants d'incloure afirmacions que són "falses" i que només intenten "destruir el sistema sanitari català", i ha contradit totes les informacions sobre les llistes d'espera, el cas de doble facturació i la manca de transparència. La formació ha presentat una esmena a la proposta per demanar que es faci un estudi comparatiu de les llistes d'espera de visites, proves diagnòstiques i intervencions de la Mútua de Terrassa respecte a la mitjana de Catalunya, que sí que ha estat aprovada per unanimitat.(PSC) ha justificat el vot en contra del seu grup a la proposta perquè cal emplaçar-se a un debat sobre el model sanitari al país, i no individualitzat d'un centre, i també ha retret als Comuns que donin suport al text quan, en l'acord de Pressupostos al qual han arribat, no han inclòs les demandes que contempla aquesta proposta.ha acusat la CUP de voler "criminalitzar" la col·laboració público-privada en l'àmbit de la salut, quan és l'únic remei perquè es puguin fer determinades coses que el sistema públic no pot assumir per les "malversacions" dels governs independentistes., de, i, del, han dit que la proposta és "ideològica" i no aporta les solucions que necessita el sistema sanitari i la resolució de les llistes.ha presentat una altra proposta de resolució per reclamar la construcció dels Hospitals, per resoldre així la manca d'inversió pública en matèria sanitària a la comarca i evitar les llargues llistes d'espera i retards en visites i proves diagnòstiques als Hospitals de Terrassa i Sabadell, així com perquè els pacients no s'hagin de desplaçar "diverses desenes de quilòmetres" i suportar situacions de saturació. La diputadaha retret als partits que han ocupat la cartera de Salut que hagin "incomplert les promeses" que s'han fet als municipis on, a parer de la formació, és necessari construir un nou hospital de referència.La proposta demana que s'iniciï la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i la del Vicenç Ferrer- i en el cas del Vicenç Ferrer, que entri en funcionament abans de 2024 -, i negociar amb les empreses propietàries de l'i laun conveni transitori "que retorni el servei sanitari que oferien abans de l'expulsió de la xarxa pública de l'any 2016".La diputada de Juntsha explicat que el conseller Argimon ja treballava per tirar endavant l'Hospital Ernest Lluch i que tot depenia de la cessió de terrenys, i ha anunciat que el seu grup parlamentari presentarà una esmena per incloure el projecte constructiu als Pressupostos - aquest i el Vicenç Ferrer -, i ha atribuït la manca d'inversió alERC, a través d', ha argumentat el seu vot - abstenció als punts 1 i 2, que proposen construir els Hospitals, i en contra del punt 3, el que fa referència a la negociació amb l'HGC i Clínica del Vallès - de la proposta pels terminis tan ajustats que s'estableixen, i és que abans d'iniciar qualsevol projecte constructiu, primer és necessari estudiar-ne la. En la mateixa línia s'ha expressat el diputat del, ja que considera "irreal" establir un temps de sis mesos per iniciar els dos hospitals.ha valorat que la solució proposada té algunes mancances, com el reforç a l'atenció primària, i tot i que també ha dubtat de la viabilitat dels terminis que s'estableixen, hi ha votat favorablement.Així, la proposta de resolució, ja que només ha obtingut el suport de Cs, el PP i Vox en tots els punts, i el d'En Comú Podem en el segon.