La CUP vol que Sant Cugat s'adhereixi a l'Agenda digital de Localret

Lapresentarà una moció al ple de febrer per demanar que l'Ajuntament s'adhereixi a l'impulsada per, per tal d'avançar en la transició cap a la digitalització i la sostenibilitat de les administracions públiques i els municipis.Un procés que és de gran complexitat i al qual el Consorci Localret acompanya els ajuntaments i altres administracions: actualment en formen part 880 municipis (de 947), les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i 22 Consells Comarcals. Aquests segueixen l'estratègia del, que persegueix la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera sistematitzada i conjunta, seguint un pla aprovat l'any 2020 i que estableix els objectius i les línies d'acció a seguir.L'objectiu d'aquesta Agenda és articular la transformació digital dels municipis per assolir majors cotes deen els serveis oferts,en la gestió dels recursos públics, ide la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l'administració. Així, la CUP parla d'una "triple funció" d'aquesta Agenda: promoure i facilitar estratègies, plans i projectes de transformació digital; servir d'agenda digital tipus per als ajuntaments, i ser un espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la digitalització.En cas que el ple aprovi la proposta de la CUP per adherir-se a l'Agenda digital dels municipis de Localret, caldrà nomenar un responsable polític i un de tècnic com a persones de referència per al seu desenvolupament.