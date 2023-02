Sant Cugat estrena un vehicle amb lector de matrícules per controlar l'aparcament

Aquest dilluns s'ha presentat el nouque ha adquirit recentment l'Ajuntament de Sant Cugat, que servirà per millorar la gestió de lesAquest cotxe disposa d'una càmera 360º amb lector de matrícules que dona avís en cas de trobar un vehicle aparcat sense el títol d'estacionament corresponent. Un cop rebut l'avís, el personal vigilant s'encarrega d'imposar lacorresponent, sempre deixant el temps suficient perquè l'usuari obtingui el títol d'estacionament a la màquina. El vehicle controlarà les àrees de pagament, gratuïta per als usuaris del CAP.L'objectiu és garantir que es faci un bon ús d'aquestes places d'aparcament, optimitzar-les i, d'aquesta manera, millorar la gestió de laal municipi. Les àrees verdes estan pensades per ser al màxim possible al servei del, les blaves faciliten lad'aparcament, i la vermella, per facilitar l'El nou vehicle elèctric, un Nissan Leaf, ha tingut un cost de 25.000 euros, i està previst que entri en funcionament a partir de la setmana vinent. Amb l'adquisició d'aquest vehicle també es busca millorar lesdels treballadors encarregats de la vigilància, ja que es reduirà la seva exposició aEn aquests moments a Sant Cugat hi haplaces d’àrea blava,places d’àrea verda iplaces d’àrea vermella.