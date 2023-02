Sant Cugat acull la Copa de la Reina de voleibol

Aquest cap de setmana, la Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler acollirà la 48a edició de la, un torneig que disputen els cinc millors equips de la lliga Iberdrola i l'amfitrió, i que es farà per primera vegada a Sant Cugat.L'alcaldessa,, ha presentat el format de la competició aquest dimarts, tot destacant que per a la ciutat és un "orgull" que elsigui l'amfitrió d'un dels grans esdeveniments del voleibol estatal, ja que "som una ciutat que vibra amb tota mena d'esport i que s'enorgulleix especialment de la seva aposta per visibilitzar l'esport femení".L’acte ha comptat també amb la presència de la Secretària General de l’Esport,; el regidor d’Esports,; la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol,; el president de la Real Federación Española de Voleibol,; i el president del Club Voleibol Sant Cugat,, que també ha expressat orgull per l'organització des d'un club "formador i de base" que forma jugadores per competir a les màximes competicions estatals, com la Copa de la Reina o la Superlliga.La competició arrencarà divendres, 17 de febrer, amb els partits d'accés a semifinals:(17h) i(20h). Els dos primers classificats,, passen directament a les semifinals, i jugaran contra els vencedors dels primers partits dissabte, a les 16.30h i a les 19.30h respectivament. La gran final serà diumenge, a les 12.30h.