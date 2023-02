Romeva reacciona a la revisió de la condemna del Suprem: «Si hi ha solució vindrà de la justícia europea»

L'exconseller, i veí de Sant Cugat del Vallès,, ha reaccionat a la revisió de la condemna de la sentència del procés feta pel. Romeva, aquest dimarts en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, ha dit queHa afirmat que larespon adel jutge, i president de la sala en el judici als presos polítics,. "Interpreta de tal manera que li serveixi per aque no són dissimulats", ha afegit. Ha insistit que a Europa serà la instància on "revertir" la situació.En aquesta línia, ha, on ha reblat que "i no hi ha estat de dret" perquè "el poder judicial fa política". Tot i que es reforci la seva pena, Romeva ha defensat que va pactar ERC amb el govern espanyol per a l'aprovació dels pressupostos, perquè ha servit per als altres processats, "estan nets de sentència i, per tant,". Ha finalitzat que la derogació de la sedició beneficia "qualsevol activista o moviment social".L'extitular d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ha subratllat quei ha reivindicat la tasca dels impulsors de la consulta: "Tan bé ho vam fer que n'estem pagant les conseqüències".