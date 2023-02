La concentració contra la guerra d'Ucraïna a Sant Cugat serà el 23 de febrer

La concentració contra la guerra d'Ucraïna a Sant Cugat serà el pròxim. Així ho han anunciat la, lai la, que fan una crida a la ciutadania a sumar-s'hi el dia que farà tot just un any de l'inici del conflicte bèl·lic.Sota el lema Per les persones, aturem la guerra, les tres organitzadores continuen amb la campanya de captació del màxim possible d'entitats que donin suport a l'acte, per tal de fer unaa les 19h davant de l'Ajuntament.A més, el manifest que han consensuat les entitats - i que el proper divendres serà llegit per, persones referents de la comunicació i patrons de la Universitat Per la Pau - es presentarà a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament per tal que esdevingui moció institucional.El text destaca la llarga tradició dea Sant Cugat, que des de 1984 és la seu de la Universitat Internacional per la Pau, i és per això que la ciutadania "no pot ser indiferent" a la guerra d'Ucraïna, un conflicte que "ens neguem a normalitzar, a que es converteixi en quelcom habitual en la nostra quotidianitat". El manifest també demana un alto al foc i l'inici d'una negociació per aturar la devastació, i un paper més actiu per part de les institucions i els estats membres de la Unió Europea.