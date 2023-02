​Acord entre l'empresa de recollida d'escombraries de Sant Cugat i la plantilla

L'empresa dei la plantilla han arribat a uni, per tant,de concentrar-se tots els dilluns a les portes de l'Ajuntament. De fet, aquesta era la intenció des de l'arrencada del mes de febrer, però ja el passat dia 6 es va cancel·lar per “redreçar la situació” La companyia i els representants dels treballadors han assolit una entesa que passa per, segons el previst aquest 2023 i la, segons ha informat CCOO. El sindicat, a més, ha apuntat que el consistori preveu treure a concurs aquest servei.El pacte aconseguit, tal com ha precisat CCOO, l'hadel personal, que també, de retruc, ha posat punt i final a lesamb les quals havien advertit que durien a terme. La plantilla havia engegat l’any amb un anunci d’un seguit de manifestacions per denunciar la seva situació.L'Ajuntament ha celebrat la notícia, ja que la recollida es podrà fer amb normalitat i. El regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport,, ha avançat que “elque ha de regir el proper contracte i que millorarà substancialment” el servei i que “s’adaptarà a les necessitats actuals i futures de la ciutat”.