Arriben les pèrgoles dels pressupostos participatius

Imatge de la pèrgola ubicada al parc de la Guineu de Volpelleres Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat acaba d'instal·lara sis parcs i places de la ciutat per generarper tal d'ajudar a suportar millor les onades de calor a l'estiu. Un projecte guanyador delsamb una inversió deLes pèrgoles, d', s'instal·laran al Parc de la Guineu de Volpelleres (dues), al Parc del Turó de Can Mates, al parc de Can Vernet i a la plaça de Lluís Millet. Aquestes s'afegiran a les tresque s'ubicaran a Can Cabassa, Coll Favà i al Parc Central."Continuem apostant per una infraestructura verda, així com en els espais d'ombra per tal de. Una infraestructura cada vegada més demandada pels veïns i veïnes, que ens ajuda a", ha declarat el regidor de Serveis Urbans,, acompanyat del regidor de Participació i Barris,

Ubicació de les noves pèrgoles by Sergi Baixas on Scribd