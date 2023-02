Sant Cugat estrena un programa pioner per millorar el rendiment acadèmic a les escoles públiques

Com funciona el programa SJD MIND Escoles?

Consta de dues fases que es desenvolupen -sempre de manera voluntària i amb el consentiment dels pares o tutors- en horari lectiu i en el propi centre escolar:

• Fase de cribratge: es realitza amb l’objectiu de detectar alumnat que poden presentar símptomes relacionats amb trastorns del neurodesenvolupament. Es recull informació directa sobre l’alumnat mitjançant qüestionaris a familiars i professorat.

• Fase de diagnòstic: es realitza a l’alumnat que hagi donat positiu en la fase de cribratge amb l’objectiu de delimitar si presenten criteris per un diagnòstic de trastorns del neurodesenvolupament. Amb la informació recollida es treballa cada cas amb els equips psicopedagògics dels centres docents i els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).

Sempre que sigui possible, es deriva l’alumnat que ha rebut el diagnòstic al sistema sanitari públic del municipi per al seu tractament.

El Programa de rendiment i èxit escolar SJD MIND Escoles

Es basa en la constatació que els trastorns del neurodesenvolupament, que afecten un 20% de la població infanto-juvenil de tots els països occidentals, són el principal grup de factors que provoquen baix rendiment i fracàs escolar a l’educació primària i a l’ESO en estar molt poc diagnosticats i tractats a Catalunya.

La metodologia d’aquest Programa ha estat implementada i validada durant 10 anys en més de

14.000 escolars de centres públics i concertats de Catalunya mitjançant el Projecte “Capellades 2011-2022”, que ha estat supervisat pel Departament d’Educació i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i subvencionat per la Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona.

La seva posada en marxa a Sant Cugat generarà més dades que contribuiran a ampliar la base de l’estudi empíric del SJD MIND Escoles i seguir promovent actuacions per millorar el rendiment escolar.

L'Ajuntament posarà en marxa un programa per a la ciutat. Un projecte elaborat per l'Hospital Sant Joan de Déu basat en la detecció de trastorns del neurodesenvolupament que poden acabar provocar baix rendiment, fracàs escolar i alternacions de conducta entre l'alumnat més jove. El curs, anomenat SJD MIND Escoles, s'oferirà per primera vegada a Catalunya de manera gratuïta entre els mesos de març i desembre. L'objectiu serà detectar aquells alumnes que presentin Trastorns Específics de l'Aprenentatge (dislèxies, discalcúlies, etc.), Trastorns per Dèficit d'Atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)... "L'àmbit de l'escola ha de ser el paradigma de la cohesió i la igualtat d'oportunitats. La diagnosi precoç de trastorns en el neurodesenvolupament és clau a l'hora de tractar-los i contribuir a un bon rendiment escolar, i per això estem molt orgullosos d'haver establert aquesta col·laboració entre Sant Cugat i l'Hospital Sant Joan de Déu", ha reivindicat l'alcaldessa. Per la seva banda, la regidora d'Educació ha exposat que cal "ajudar a infants i joves per poder gaudir d'una escolaritat sense entrebancs i una vida adulta plenes" perquè aquestes vulnerabilitats individuals no els impedeixi ser persones felices.