Batuda de caça major a Sant Cugat

⚠️ AVÍS, DEMÀ 09/02/2023 BATUDA CAÇA MAJOR ⚠️@agriculturacat ha autoritzat #batudes de #caçamajor a les Zones de Caça Controlada (ZCC) de #SantCugatdelVallès.



Respecteu la senyalització i eviteu accedir a les zones de caça.



+info: https://t.co/iYxIG7GVa5 pic.twitter.com/kwGOQDpbDN — Parc Natural de Collserola (@parcncollserola) February 8, 2023

Si teniu previst passejar per la muntanya deaquest divendres, aneu amb molt de compte de 8 h del matí a 16 h de la tarda. El Parc Natural de Collserola ha llençat un avís per respectar la senyalització i evitar accedir a les zones de caça. Segons el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica aprovat pel Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació de la Generalitat s'han autoritzata les Zones de Caça Controlada (ZCC) de. Podeu consultar aquí el mapa de l'àrea en qüestió:La regulació de la caça és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, que fixa les espècies d’aprofitament cinegètic, els períodes de veda, aprova els plans tècnics de gestió de les àrees privades de caça (APC), autoritza les batudes de senglar i tot el que fa referència a l’activitat cinegètica.Tanmateix des de l’inici del Parc, l’òrgan gestor i les administracions concernides han treballat vers una regulació restrictiva de la caça a Collserola per tal de garantir la conservació de la fauna i, alhora, evitar situacions de risc i de conflicte amb els habitants i els cada cop més nombrosos usuaris del Parc.