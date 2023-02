Adjudicades les obres pel passeig ciclable entre Sant Cugat i Rubí

El plànol de l'obra entre ambdós municipis Foto: Incasòl

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicat lesde laper la carretera BP-1503 de la rotonda de l'Eroski. Amb un pressupost d', l'objectiu és construir unper sota de l'autopista AP-7 amb un carril bici i un espai per a vianants, separats per arbres en la part exterior i les columnes.A més a més, també es crearan dos vials laterals al passeig amb un carril per sentit, que en un tram incorporarà un segon carril per permetre la incorporació a la sortida de la B-30.Aquesta urbanització permetràvallesans a través de les rotondes de l'Eroski i Leroy Merlin. Així doncs, també s'aconseguirà habilitar una millor connexió amb el, no només pel trànsit rodat, sinó també pels vianants i ciclistes.Les obres donaran el tret de sortida durant la segona quinzena de febrer i està previst que durin un any.