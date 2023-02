La prohibició dels patinets al transport públic no incrementarà l’ús del cotxe privat

La prohibició temporal d’accés dels patinets elèctrics al transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona -inclòs servei de bus urbà de Sant Cugat-, però, per contra, sí que tindràAixí es desprèn d’un estudi realitzat per l'amb motiu de l’entrada en vigor l’1 de febrer d’aquesta nova regulació adoptada per l’ATM durant els pròxims sis mesos. La investigació, a partir d'unade patinet i transport públic, apunta que només un de cada 10 trajectes que fins ara es feien en patinet es farà a partir d'ara en cotxe privat. De fet, només un 26% dels entrevistats declara tenir accés al cotxe particular.Així doncs, preguntats per com adaptarien el seudesprés de la prohibició, més d’un 40% de les persones enquestades van respondre que faria l’etapa que fins ara cobria en patinet elèctric en modes actius (31% caminant i 10% en bicicleta pròpia), un 16% optaria per més transport públic, i només un 9% va declarar que faria el viatge en cotxe.Més en detall, elmés habitual de persona que fins a l’1 de febrer introduïa el patinet al transport públic era el d’un home (63%) de menys de 40 anys que es desplaça en patinet i transport públic per anar a treballar (84%).Per altra banda, la majoria dels desplaçaments afectats per aquesta prohibició són desplaçaments realitzats en servei de RENFE Rodalies (60%), seguit de Metro (24%) i autobús (8%) i tenen una escala marcadament metropolitana amb origen o destí fora de Barcelona.