Programa d'activitats del Carnestoltes 2023 a Sant Cugat

Dijous Gras: 16 de febrer

La rua de Carnestoltes Foto: Aj. Sant Cugat

Gitanes i Rua de Carnestoltes: dissabte 18 de febrer

El Ball de Gitanes a la plaça d'Octavià Foto: Aj. Sant Cugat

Retorn del poder i enterrament de la sardina: 22 de febrer

El cartell del 2023

El programa d'activitats

Eltorna aamb més força que mai. Després de dos anys completament marcats per la pandèmia, enguany, la popular festa se celebraràinundant, de nou, la ciutat deLa Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament, han organitzat una àmplia programació d'activitats per a tots els públics del 16 al 22 de febrer.El Dijous Gras donarà el tret de sortida amb el Ball dels Estirats que aviat seran interromputs per la Crida del Gall, quan una agrupació popular de músics del poble aniran cap al Monestir per reclamar la presència del Gall. Així, aquest baixarà del cimbori i anirà en processó fins a l'Ajuntament per arrabassar-li el poder a l'alcaldessa i proclamar l'inici del Carnaval després de cantar les quaranta durant el pregó.Ja l'endemà serà el torn del Cercatasques que, després de dos anys, tornarà a recórrer els carrers de la ciutat amb les disfresses més originals i una banda musical abans d'acabar el recorregut a la sala annexa del Casal Torreblanca. Aquest any, sota la temàtica de “jocs de taula”.Durant el cap de setmana tindran lloc algunes de les activitats més emblemàtiques de les jornades com el Ball de Velles i el Ball de Gitanes que, un any més, farà rècord de participants. Enguany, com a novetat important, es farà en dues tongades perquè ja no hi cap més gent a la plaça!Ja a la tarda serà el torn de la Rua de Comparses on podrà participar tothom qui vulgui i gaudir de les creatives posades en escena sobre l'escenari que s'ubicarà a la plaça d'Octavià.A la nit se celebrarà el Ball de Carnaval, obert a tothom i amb molt bona música, però que, enguany, al ser a l'aire lliure, s'haurà d’acabar més d’hora que en edicions anteriors.Després que el Gall retorni la vara a l'alcaldessa Mireia, aquest tornarà a les 19.30 h de la tarda de la plaça de la Vila en processó fins a la Llotgeta del Monestir. En acabar el recorregut, s'enterrarà la sardina a la plaça d'Octavià abans de donar el tret de sortida a una sardinada enllaunada.Un any més, el cartell ha estat dissenyat per un estudiant de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Una decisió presa després de realitzar-se un concurs entre els alumnes de segon curs dels cicles de gràfica impresa i il·lustració. Enguany, fet per Víctor Castrillón, s'exposa un cartell "divertit i atrevit" on apareix l'alcaldessa Mireia Ingla marxant de vacances i deixant la ciutat en mans del Gall.

Programa d'activitats Carnaval 2023 a Sant Cugat by Sergi Baixas on Scribd