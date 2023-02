Guia per fomentar una comunicació «no sexista i inclusiva» a les escoles

Qui ha fet la guia?

". Un document elaborat per part d'de la mà del professorat dels centres públics de la ciutat amb la voluntat d'oferir un recurs de fàcil consulta i centrat en la. Per tal de construir unas’han d’eliminar les idees preconcebudes d’allò que s’espera de les nenes i dels nens, perquè limiten la seva manera de pensar, de sentir i d’actuar de nenes i nens, i impedeixen el desenvolupament ple de les seves capacitats", s'exposa en la pròpia guia.Per aquest motiu, l'associació considera que, prendre mesures per qüestionar-los idel nostre comportament i del nostre llenguatge". I amb aquest objectiu a l'horitzó, s'ha desenvolupat aquest document molt visual, amb exemples, consideracions i recomanacions precises per incorporara les aules i patis.En concret, a la guia s’explica per què cal unaa l’escola; les pautes per fer servir un llenguatge no sexista quant a llenguatge oral i escrit, comunicació no verbal, i comunicació gràfica i amb material audiovisual; a més a més, d’oferir pautes per a l’de materials didàctics des de laLa guia ha estat elaborada per Mar Camarasa, politòloga especialitzada en gènere i polítiques públiques; i Clara Sánchez, llicenciada en Ciències de la Comunicació, especialista, des del tercer sector, en educació per la transformació social, i il·lustradora. Ambdues formen part d’Escoles Coeducatives. A més, han comptat amb les aportacions i consens, mitjançant sessió de treball, del professorat CLIC (Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) de les escoles i instituts públics de Sant Cugat del Vallès.Escoles Coeducatives és la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les AFEs de les 12 escoles públiques de Sant Cugat. Treballem per la coeducació, és a dir, una educació lliure de discriminació per qüestions de gènere, lliure de sexisme, i pel respecte a la diversitat sexual i d’expressió de gènere.

