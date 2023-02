L'i l'han arribat a un acord per fomentar laentre els diferents districtes del municipi. Així doncs, a partir del, lamodificarà el seu recorregut per connectar amb l'estació de FGC de la Vila valldoreixenca.Aquest canvi de recorregut també fomentarà la intermodalitat de l'L1 amb la resta de línies d'(V1, V2, V3 i V4). Cal recordar als usuaris que, per aquest canvi, els usuaris han d'utilitzar les targetes integrades de l'ATM, els títols socials propis o els títols socials de l'AMB (Targeta Rosa).L'L1 mantindrà la sevaper sentit. A més, amb aquest canvi de recorregut també s’aprofitarà per eliminar un petit bucle de l'L1 (al carrer Enllaç) que, segons l'administració local, "no aportava passatge i feia perdre temps de recorregut"."Estemperquè amb aquest acord potenciem el transport públic al municipi", ha exposat el primer tinent d'alcalde,, celebrant que els usuaris disposaran a partir d'ara d'una millor connexió i servei. "És una passa més que ens ha de portar cap a unaon el transport públic sigui el referent. I ho fem treballant plegats i arribant a acords amb l’EMD", ha afegit el socialista acompanyat del regidor de Mobilitat,Per la seva banda, la vocal de Mobilitat i Transport de l'EMD de Valldoreix,, també ha celebrat la notícia agraint la predisposició de l'Ajuntament: "Estem molt satisfets d’haver pogut aconseguir aquesta connexió directa entre el transport urbà de Valldoreix i Sant Cugat a la Pl. de l’Estació. Aquesta era unadel Sectorial de Mobilitat de Valldoreix, que suposa una gran millora per a tots els usuaris/es, sobretot per a les persones amb dificultats de mobilitat".