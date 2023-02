El Suprem ratifica la condemna contra l'avi que va abusar de sis nenes a Sant Cugat i Rubí

El(TS) ha ratificat la condemna de 26 anys i 11 mesos de presó -i rebaixada a 21 anys de compliment de pena- imposada contra elque vaa Sant Cugat i Rubí. L'avi subornava a les menors d'edat ambperquè li fessina canvi de diners -entre 5 i 10 euros- o de portar-les a menjar o de botigues.Els fets es remunten als anys 2013 i 2015, a, quan l'acusat, "amb esperit libidinós i fent-se prevaldre de la seva edat", s'apropava a les nenes sota el pretext de llegir-les les cartes del tarot i mantenir una conversa. A mesura que es guanyava lade les víctimes, totes d'entre 13 i 15 anys, demanava que elAra, els magistrats hanpresentat pel propi acusat contra la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona perquè considerava que s'haviaa la tutela judicial efectiva i a un procediment amb totes les garanties. A més, l'home també va argumentar que la sentència no recollia "clara i terminalment els fets que es consideren provats".Malgrat l'argumentari, el TS ha avalat la resolució del Jutjat de Primera Instància de Rubí que va ser l'encarregat de jutjar el cas i que el va condemnar com a autor de sis delictes dei dos delictes d'continuat amb prevalença.El Suprem considera que "els termes utilitzats en els fets provats resulten gramaticalment comprensibles, sense ambigüitat, foscor o deficient redacció, i permeten conèixer la veritat dels successos en relació amb l'existència dels delictes i la participació de l'acusat".Així doncs, el tribunal penal ha corroborat la pena de presó, així com laamb les menors pels pròxims 32 anys i lesd'entre 6.000 i 12.000 euros per a cadascuna de les víctimes.