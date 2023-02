L'AFA de l'IE Catalunya reclama «mesures urgents» després del greu accident a les pistes de bàsquet

La setmana passada, lesvan ser l'escenari d'unque podria haver acabat en desgràcia. Un nen d'11 anys del QBasket Sant Cugat va fracturar-se el crani després de relliscar i caure de cap contra el paviment, amb una consegüent pèrdua de coneixement i hemorràgia a l'oïda. Des del club esportiu, en una notícia avançada per, van carregar contra l'Ajuntament a qui responsabilitzen de l'incident pelDavant d'aquest fet, l'del Catalunya han emès un comunicat -al qual ha tingut accés aquest mitjà- on lamenten l'accident i se solidaritzen amb el jugador accidentat i l'entitat esportiva: "".Tanmateix, apunten que restaran pendents de quina serà l'acció que porti endavant QBasket i avancen que ja s'han posat en contacte amb l'perquè es prenguinper evitar que incidents com el de la setmana passada es tornin a produir.