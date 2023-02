Ametller Origen, el salvavides per «reflotar» el Mercat Vell

La cadena de supermercatss'instal·larà al. Tal com va avançar El Cugatenc i el TOT Sant Cugat, l'Ajuntament ha donat llum verda a la seva arribada al cèntric equipament i d'aquesta manera, es dona resposta a la voluntat imperiosa del consistori perl'espai. Actualment, de les nou parades habilitades, només quatre estan ocupades.La firma habitarà, és a dir, uns, cosa que suposa pràcticament la meitat de la superfície de l'equipament. Està previst quei donarà feina a una quinzena de persones. "No vindrà la gent a carregar amb el cotxe, hi haurà producte del dia a dia", ha assenyalat el director general del grup, Josep Ametller.Així doncs, el Mercat Vell tornarà a abraçar el seu concepte original com a espai dedicat a lai amb espais de degustació. L'alcaldessa del municipi, Mireia Ingla, ha destacatque s'oferiaper tenir aquesta doble vessant,i venda de "producte de proximitat i fresc".L'equipament, gestionat per Gourmets de Sant Cugat SL, feia anys quedeixant-lo en una delicada situació econòmica. Per això, Ingla ha posat l'accent en què calia "donar-li una volta, un impuls". El responsable de la firma penedesenca ha recordat que ja van tenir, "i ho vam aconseguir", en els mercats de Sant Gervasi i el Putxet, a Barcelona.