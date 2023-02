La Plataforma +Autogovern per la Floresta planta l'Ajuntament

Des de fa tres anys, laha anat participant en diverses reunions amb l'Ajuntament de Sant Cugat per buscar com dotar el. Una demanda nascuda arran del "descontentament veïnal" per la ineficàcia de l'actual òrgan i el bloqueig legal d'esdevenir una nova Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) com Valldoreix.Així doncs, amb la voluntat d', es va acordar posar en marxa unaentre el consistori i la Floresta per explorar conjuntament com s'havia d'avançar per donar resposta a aquestes. Unes trobades que, des de la plataforma, aspiraven a dotar-se deper deixar de ser un barri per esdevenir un poble.Funcionament del futur "", estructura interna, democràcia participativa, definició i traspàs d'atribucions... Una bateria de temàtiques que s'han anat abordant durant els darrers mesos amb la intenció que la proposta "arribés a bon port".No obstant això, finalment, la regidora de Participació i Barris ha decidit posar en marxa una nova. Un reglament, lamenten des de la plataforma, deal Reglament Orgànic Municipal (ROM) i al Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) i, per tant,per abordar els reclams florestans.Davant d'aquest moviment de l'executiu tripartit, l'entitat, decebuda, va decidir la setmana passada en assembleade la Comissió Mixta. "Estem convençuts que aquesta és una via oberta per avançar en una major capacitat de decidir i que, tard o d'hora, trobarem una", sentencien en un comunicat.