Tessel·la a tessel·la: restauració de l'històric mosaic del «Paga‑li, Joan»

Història del mosaic

Des de fa dos mesos, el taller del Teatre-Auditori està acollint lesde l'. Una obra de l'artista, datada del 1936, que mostra una parella de balladors del tradicional ball santcugatenc amb el vano i el ram.Es tracta d'una peça de grans dimensions, fent 3 metres d'amplada i 1,7 metres d'alçada, que s'està restaurantperquè pugui ser reinstal·lada a l'espai públic de la ciutat. A càrrec de la restauradora, els treballs s'allargaran durant els pròxims mesos fins que s'aconsegueixi acabar de separar el mosaic del seu suport de ciment portland, es consolidi i es faci la reintegració material i cromàtica necessària abans de fixar-se sobre un nou suport més lleuger i idoni per a la seva. El cost, d'uns 18.000 euros, està sent assumit pel consistori."Som molts els santcugatencs que entenem aquest mosaic com a", ha relatat la tinenta de Cultura,. "Fa molts anys que es va haver d'enretirar de la paret on estava i es va traslladar a un magatzem. Ara ha arribat el moment de restaurar-lo iperquè més gent se'l pugui fer seu", ha exposat la republicana sense acabar de definir el nou indret.1937 - El mosaic s'instal·la a la plaça dels Quatre Cantons. En concret, a la paret mitgera de la casa del carrer Santiago Rusiñol que confrontava a la plaça, de manera que formava part del paisatge.1976 - El plafó va ser traslladat a l'antic pavelló municipal a la Rambla del Celler, amb els treballs de restauració i adequació previs per part de Ramon Millet.1996 - El mosaic es trasllada a la nau que va ser seu de l'Esbart, al carrer de Sant Medir2010- Arran de l'enderroc de l'edifici, el mosaic s'extreu sota la supervisió d'Ignasi Millet i es guarda al magatzem municipal sota la custòdia del Museu de Sant Cugat.