Homenatge a les «grans heroïnes del cinema» al Teatre-Auditori de Sant Cugat

Aquest diumenge 5 de febrer, l'(OSV) retràa lesque van marcar un abans i un després en la vida de moltes generacions esdevenint tambéde la música contemporània dels segles XX i XXI alEntre d'altres, destacaran "Mary Poppins", "Alien", "Amélie" o "Kill Bill", com a referents de dones valentes, decidides, empoderades i fantàstiques.Una producció batejada com a "", que està dirigida peri compta amb la participació de l'actriu de doblatge. L'obra, guionitzada per, barrejarà els clàssics amb els moderns dels diferents gèneres cinematogràfics amb projeccions de les pròpies pel·lícules.El cicle s'estrenarà aquest divendres a La Fact Cultural de Terrassa i, dissabte, al Palau de la Música Catalana. Pots comprar les entrades a través d' aquest enllaç