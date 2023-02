Neus José serà la presidenciable d'Independents a l'EMD de Valldoreix

Neus José serà la candidata presidenciable a l'EMD de Valldoreix Foto: Sergi Baixas

El Club Esportiu Valldoreix ha acollit la presentació de la futura candidata presidenciable d'Independents . L'actual presidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de Valldoreix,, va anunciar ahir davant d'una cinquantena d'assistents que liderarà una llista conjurada com a. Un pas endavant de cara a les eleccions municipals del 2023 que, en el cas de la figura de l'alcaldable santcugatenc, encara està per decidir.", ha reivindicat José presentant-se com a única opció electoral que no rep ordres de cap partit polític. "Treballarem per aquells projectes de la Vila que volem tothom, i no per aquells que es prenen a l'interior de despatxos mentre parlen de repartir-se el poder", ha reblat la valldoreixenca que ostentaria la vocalia d'Independents en cas d'obtenir els vots suficients però no poder esgarrapar la presidència."Som gent del poble preocupats pel futur, d', que no militem a cap partit i que ens estimem", ha exposat el promotor de la candidatura local,. "Volem un govern municipal independent,. Ens esforçarem molt a canviar la realitat actual", ha remarcat davant la "" que, assegura, generen els partits polítics actuals recordant l'esperit de l'1 d'Octubre. Així doncs, es comprometen a tenir unamb la ciutadania per entendre millor les demandes i necessitats del veïnat acompanyada d'una"El nostre objectiu és aconseguir prou regidors i vocals per esdevenirde les administracions", ha reivindicatapel·lant a aquellaque està sospesant no anar a votar o fer-ho en blanc a les pròximes eleccions municipals. En aquesta línia, són conscients de les dificultats a les quals s'enfrontarà la seva candidatura, però auguren ser capaços de transmetre una "" amb uns fonaments basats en la ""; tot i rebutjar el model assembleari.Així, aposten per construir unes llistes electorals de manera democràtica i directa; amb limitacions de dos mandats; comptar constantment amb una participació ciutadana "real i efectiva" per la presa de decisions; combatre contra la corrupció; i rendir comptes en cas d'incompliments. Això sí, com a línia vermella, descarten pactar amb cap dels partits polítics del 155 (PSC-PP-Cs).Durant els pròxims dies, Independents desenvoluparà un programa electoral a partir d'una escolta activa als problemes, demandes, queixes, suggeriments i aportacions del veïnat.