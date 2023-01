Julià López‑Arenas guanya les eleccions i surt revalidat com a president del Club Handbol Sant Cugat

El fins ara president del Club Handbol Sant Cugat, Julià López-Arenas, continuarà dirigint l'entitat. La candidatura de López-Arenas ha guanyat les eleccions a la presidència, els primers comicis del club en els seus prop de 50 anys d'història, aquest diumenge, 29 de gener. López-Arenas ha aconseguit 51 vots, mentre que Carles Xifré, que ha encapçalat l'altra candidatura, n'ha sumat 43. Així, en total, han votat 94 socis i sòcies dels 130 que estaven cridats a les urnes, el que significa un 72%. Xifré ha estat vocal del CH Sant Cugat en els últims mesos.En el segon mandat consecutiu de Julià López Arenas -el primer el va iniciar el 2019 substituint Miquel Catarineu-, la seva junta directiva estarà integrada per José Manuel Álvarez (vicepresident), Gerard Fargas (tresorer), Juan Antonio Ortega (secretari), Helena Puig i Francesc Puigmartí (vocals), Amaya Orio (promoció branca femenina), Joan Ramírez i Anna Maymús (assessorament econòmic), Pere Omedes (cinquantenari), Artur Crespo (comunicació, imatge i disseny) i Horacio Mayol (arts gràfiques).En declaracions al web del Club Handbol Sant Cugat, el president reelegit ha explicat que "Estem molt contents per l'altíssima participació en les eleccions, amb més d'un 70%, i agraeixo als socis i sòcies que hagin vingut a votar i que ens hagin renovat la confiança. Crec que una de les coses més importants d'aquest procés electoral ha estat la imatge del club, que ha sortit molt reforçada i ha demostrat que les coses es poden fer bé. Ambdues candidatures ens hem dedicat, només, a presentar i defensar el nostre programa i agraeixo públicament el to de la candidatura de Carles Xifré durant la campanya. Ha estat un procés exemplar".