Els Geganters 2023: balanç, renovació de junta i nous objectius

Després d'unmalgrat continuar encotillats per la pandèmia, elsescalfen motors per tornar a viure una temporada inoblidable. Emmarcats en la celebració del 35è aniversari del Joan i la Marieta, l'entitat va participar el curs passat en més d'unarreu del país i fora de fronteres - com la visita a la ciutat agermanada italiana d'Alba -.De cara l'any vinent, fa dues setmanes, l'entitat va celebrar una assemblea ordinària on van aprovar el tancament comptable de l'any passat i van donarA més, durant la cita, també es vai elsd'enguany amb la mirada posada a organitzar una "bona trobada gegantera" per la. Pel que fa als projectes enfocats a l'horitzó, destaquen: la fabricació del gegant Joan de goma; donar continuïtat a la campanya «Amics del Joan i la Marieta»; la redacció del protocol d’ús i manteniment dels gegants; la convidada d’un gegant inclusiu per Festa Major; la proposta de trobada gegantera per Festa de Tardor; i la incorporació d’espardenyes de set vetes en la vestimenta dels gegants.Finalment, també cal apuntar a laque comptarà amb Marc Gómez com a cap de colla; Ferran Ballester com a president; Anna Fabre com a secretària; Cristina Sedeño com a tresorera; i Ramon Brugera com a vicepresident.