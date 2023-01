Sense aigua calenta ni calefacció durant l'onada de fred

Fa dies que unade dos blocs de pisos del carrer Josep Irla de Sant Cugat estan sense aigua calenta ni calefacció. Tal com ha avançat el TOT, lael passat 22 de gener, a l'inici de l', i a hores d'ara encara no han recuperat el subministrament.En concret, la incidència afecta els residents d'uns, gestionats per la companyia Testa Residencial. Els veïns lamenten "" pel que fa al manteniment de l'immoble que ha acabat rebentant davant d'una situació deamb números sota zero. Davant l'afectació, exigeixen unamentre carreguen contra la "inoperància" de l'Ajuntament.Ara, la denúncia ha arribat a orelles de l'alcaldessaque ha acabat responent a través de les xarxes socials ", ha reconegut la batllessa. Tot i això, afirma que l'empresa ha confirmat al consistori que aquesta mateixa setmana es procedirà al canvi de caldera.Tanmateix, ha afegit que restaran pendents de les converses entre la comunitat i l'empresa propietària.