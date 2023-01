L's'ha solidaritzat aquest dijous amb lai ha traslladat el seu suport al manifest conjunt de denúncia per part dels col·lectius de laEn el text de la moció, presentat per la, s'apunta ald'aquests serveis públics que els està abocant a la seva "mort". "Aquesta setmana s'està fent undavant d'una crisi endèmica que desmembra el sistema de sanitat i educació pública", ha carregat el vocal cupaire,, rebutjant la possibilitat de "quedar-se de perfil" davant d'aquesta demanda de socors. "El govern (de la Generalitat) és connivent i, alhora, víctima del sistema, permetent que el sector privat es conformi com una alternativa millor als serveis públics", ha recriminat Margineda.Tanmateix, Margineda també ha aprofitat per denunciar que-com a empresa gestora del servei públic-Des de l'executiu valldoreixenc, Junts ha defensat el seu vot a favor per tal de fer costat als col·lectius convocants. "i, per tant, podríem oferir uns serveis dignes", ha exposat la vocal d'Economia,Una mirada que també s'ha compartit des de la bancada republicana, tot i mostrar el seude la moció. "Ens feu responsables de les polítiques sociovergents dels últims 40 anys?", ha reblat el vocalrespecte al "poc temps" que porten al capdavant de l'executiu d'un. "Som els primers defensors del sistema públic i, amb el temps, així es demostrarà", ha sentenciat mentre avançava l'Per la seva banda, des dels'han mostrat a favor de la moció compartint el "" del teixit públic. No obstant això, la vocalha volgut deixar constància del seuen un punt concret del manifest conjunt dels sindicats. Un punt que llegeix: "La, model clau per a la cohesió social, s'ha vist atacada pels successius embats judicials, però també per una nova legislació autonòmica sota el pretext de l'autonomia de centre pretén atomitzar el sistema".Finalment, des dehan carregat contra la "" que suposa que els "" de la situació actual siguin precisament els que es queixin de la realitat "que ells mateixos han provocat". Alhora, García ha denunciat el "" de fons públics invertint en eli en, entre d'altres, "obrir ambaixades arreu del món i espiar infants per observar en quin idioma parlen al pati de l'escola".