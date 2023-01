«TikTok és la morfina del segle XXI»

Camós alerta del nivell de condicionament al qual estem sotmesos constamentment els usuaris Foto: Sergi Baixas

Gràfic sobre els nivells de generació de dopamina segons els percentatges de certesa a l'hora d'obtenir recompenses Foto: Susan Weinschenk

Camós advoca per, si és necessari, anar a buscar ajuda professional Foto: Sergi Baixas

A dia d'avui, les xarxes socials, apps i videojocs s'han convertit en la nova "morfina" del segle XXI. Una via d'escapament, inhibidora i de plaer instantani que juga, amenaça i comercialitza amb ladels nostres fills. Eines amb una doble cara i arrelades a la quotidianitat que està fent disparar quadres d'ansietat, depressió i ludopatia entre la societat de manera transversal.En aquest context d'emergència,, expert en tendències, eines i models de negoci digitals va decidir prendre partit i intentar barrar el pas a aquestes. A partir d'un programa de conferències escolars, dirigides tant als alumnes com els pares, el santcugatenc alerta de l'de les innovadores tecnologies que, sense control, posen en escac eldels més petits de casa.- Malauradament, és cert que cada vegada es veuen néixer més infants amb una tauleta sota el braç. I és que la mateixa societat les ha incorporat en la nostra quotidianetat indiscriminadament i, inclús a les escoles, ja s'han incorporat en un model educatiu cada dia més digitalitzat. Les pantalles, com tot, tenen una cara bona i un cara dolenta i viure sense elles, resulta una missió impossible. Així doncs, d'ara endavant, com comentaves, és una realitat que s'haurà d'aprendre a surfejar i només evitarem ofegar-nos amb un acompanyament adequat. En cas contrari, acabarem topant contra una onada d'addiccions conductuals.- Hem de tenir en compte que, al cap i a la fi, són uns productes dissenyats per tal de guanyar diners. Així doncs, els desenvolupadors buscaran que l’usuari passi el màxim de temps possible a la seva aplicació per, d’aquesta manera, obtenir més beneficis. Uns ingressos que s’aconsegueixen ja sigui a base de publicitat per temps i quantitats de visites o de la compra de continguts desbloquejables a partir de micropagaments.- Als anys 30, el psicòleg estatunidenc Frederick Skinner va dur a terme un estudi basat en el conductisme radical. L’objectiu era ensenyar un comportament concret a un animal mitjançant el format de recompenses. Skinner va conduir una prova empírica amb un colom tancat a l’interior d’una capsa per la qual, si l’au pitjava un botó amb el bec, sortia menjar. Al cap d’un temps, el colom, que ja havia associat botó amb aliment, sempre que tenia gana anava directament a pitjar-lo.Posteriorment, el conductivista va donar un nou gir a l’estudi. D'ara endavant, el menjar només sortiria si, en lloc de pitjar una vegada, es pitjava cinc. Amb el temps, el colom també aprendria la nova relació. Inclús quan Skinner va optar a donar menjar de forma variable, és a dir, que de vegades sortiria el pinso i de vegades no independentment del nombre de pitjades al botó, el colom continuaria pitjant incessantment fins a obtenir el menjar.- Justament és quan ofereixes la variable de la incertesa que aquesta genera més addicció. Científicament, està demostrat que no tenir la garantia d’aconseguir una recompensa ens genera molta més dopamina que saber que la rebrem de totes totes. Tot plegat, per un neurotransmissor, anomenat popularment com l’hormona del plaer, que ens sobreexcita el cervell. L’expectació ens genera més plaer que l’acció en si mateixa i ens dispara la dopamina de manera anticipada.- Les xarxes socials també juguen a aquesta recompensa variable. Per exemple, si entro a TikTok, el format de la pròpia aplicació em fa anticipar que el proper vídeo m’encantarà. I d’aquesta manera, passant successivament vídeos curts, acabo perdent la noció del temps dins de l'app. Per la seva banda, en el cas dels videojocs, anticipo que, per exemple, mentre obri un bagul o un sobre de cartes existeix la remota possibilitat que em puguin tocar continguts exclusius i, així, poder-me diferenciar de la resta de jugadors.- Aquesta és una de les grans problemàtiques que se'n deriven. La ludopatia. A més, en ocasions inclús resulta més greu perquè en canviar euros a una moneda virtual, sense voler, els usuaris perden l'associació i el valor dels diners. I, mentrestant, empreses com EA Sports (FIFA) o Fortnite facturen bilions de dòlars anualment.- Doncs acostumar el cervell a generar aquests nivells extrems i anòmals de dopamina. Aquesta pujada i baixada, també provoca una “ressaca” que farà que et sentis malament i, per sortir-se’n, com si fos una droga, tornaràs a caure en les pantalles i consumir més continguts. I, amb el temps, arribaràs a un punt que ja no entraràs a aquestes aplicacions o jocs per tal de sentir-te o passar-t'ho bé, sinó perquè el teu cervell tingui la sensació que està en els nivell normals de dopamina. La balança ja estarà desequilibrada.Les noves generacions cada vegada necessiten més inputs i, per tant, volen consumir-los de la manera més ràpida per abastar el màxim possible. Aquesta realitat potencia els trastorns d’ansietat i depressions acompanyats d’una pèrdua del sentit de l’esforç. Depenent de l’estudi científic que t’agafis, ja estaríem parlant d'una afectació d’un 3% de la població per aquesta mena d'addiccions a fins a un 40%. En tot cas, el què és evident és que a llarg termini serà un escenari molt perillós si no fem res.- Inicialment, el discurs s’enfocava molt en el món dels videojocs que, usualment, ha estat més dominat pel gènere masculí. Ara bé, en els últims anys ens hem trobat que en el cas de les xarxes socials, les més afectades són les noies. Sobretot en el cas d'Instagram , elles són les que resten més exposades i condicionades davant dels falsos i idealitzats esterotips socials de bellesa, sexualitat o, fins i tot, d'èxit -econòmic, nombre de likes, visualitzacions...-, derivant en greus problemes de benestar emocional.A més, també s'ha descobert que aquesta xarxa és capaç de desxifrar el teu estat anímic i condicionar la publicitat que t’arriba perquè supleixi les teves necessitats mitjançant un anunci que t'incitarà a la compra. Estem sotmesos a una exposició constant.En primer lloc, hem de ser conscients que la tecnologia no és la culpable. Simplement, és una excel·lent eina que brinda infinites possibilitats. La culpa, i alhora solució, la trobem en el seu ús. Per això cal fer molta pedagogia al respecte. Al final, l’addicció acostuma a venir motivada aper un 50% de manera genètica i un 50% per part de l'entorn més íntim de cadascú. Per això insistim a no donar mai aquests aparells sense un acompanyament.- Posar límits. Definir unes normes. Per exemple, agafar el teu fill i explicar-li amb detall quines aplicacions pot utilitzar i quines no; acordar un temps limitat d’ús al dia; i prohibir emprar-les en certs contextos. Donar-los carta blanca i deixar-los fer, no és una bona opció.Per exemple, ara també s’està observant que les primeres relacions sexuals s’estan endarrerint perquè els infants, en tenir accés obert i il·limitat a la pornografia, aquesta curiositat ja la tenen atesa. Amb el consegüent perill que això comporta arran d'una suposada educació sexual infantil basada en els conceptes irreals de la indústria pornogràfica.- Sens dubte, TikTok. I anirà cada vegada a més perquè té un algoritme molt potent per oferir-te aquell contingut que sap que t’entreté. Una xarxa social que pot oferir-me tot el contingut que a mi m'agrada i, de tant en tant, em posarà un que no m'agradarà gens. I això ho fa per una raó. Aquest vídeo em provocarà un reset mental i em farà tornar a anticipar de nou que el pròxim vídeo sí que serà un que em torni a agradar. El nivell de condicionament és increïble. Com una morfina del segle XXI manufacturada per fer-nos sentir bé i desinhibir-nos de manera instantània.- Si ens poséssim a definir-les totes, segur que tots podríem sentir-nos identificats en major o menor mesura. Tot i això, el criteri resumit és bàsic: “Estic deixant de fer activitats per continuar consumint pantalles/perdent el temps?”. Depenent de la conclusió a la qual arribis després d’un honest exercici de consciència, ja obtindràs una resposta. També és clau veure el consum d’hores diàries que destinem al que considerem que ens pugui generar una addicció i sí això ha vingut acompanyat d’una caiguda del nostre rendiment.- El primer de tot és no sentir vergonya ni culpabilitat i, si ho veiem necessari, demanar ajuda professional en centres mèdics-psicològics que ens ajudin a gestionar aquestes situacions. També insistim a parlar-ho a casa de manera naturalitzada i donant exemple. No castigar al nen sense mòbil i, dos segons després, tu utilitzar-ne un. També resulta indispensable compensar aquesta baixada de dopamina amb tenir una actitud proactiva a l’hora de plantejar activitats que ens ajudin a abandonar el món digitalitzat. Esgarrapar compromisos a l’hora de posar límits de temps en l’ús dels dispositius també pot ser de gran ajuda.- Sí, i no paren de créixer. Aquests centres es troben amb la realitat més crua. Per això, si ja ens trobem en l'escenari que cal tractar els infants vol dir que ja anem tard. Cal fer una forta aposta per la prevenció, sensibilització i educació; i poder ser capaços de parlar i reflexionar sobre el tema sense tabús.