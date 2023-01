Què fer aquest cap de setmana a Sant Cugat: 28 i 29 de gener

Visita guiada al Monestir

Vista general del monestir de Sant Cugat Foto: wikipedia

Layret, el fill roig del catalanisme

La Filomena va al riu

Imatge de l'obra "La Filomena va al riu" Foto: Can Ninot

5a Biennal de fotografia de Qgat Foto

Imatge de l'exposició E=mc²

Descobreix Torre Negra

Sant Cugat és una ciutat plena de vida que ofereix múltiples activitats per a tots els públics per passar el cap de setmana gaudint del municipi. A continuació,fa un recull d'algunes de les millors propostes pel 28 i 29 de gener.Com cada dissabte, l'Ajuntament organitza una visita exclusiva que et permetrà gaudir, pràcticament en solitari, dels secrets més íntims del Monestir de Sant Cugat. Durant l'activitat, descobriràs la història del Monestir més poderós del comtat de Barcelona i desxifraràs la simbologia amagada al reconegut claustre romànic.La visita, que té una durada d'una hora i mitja i un preu de 8 euros per persona, començarà a les 10 h del matí a les portes de l'Oficina de Turisme. Pots reservar la teva entrada a través d' aquest enllaç El Museu del Monestir organitza una visita comentada a l'exposició "Francesc Layret. El fill roig del catalanisme". L'activitat, gratuïta, tindrà lloc diumenge 29 de gener a les 12 h del migdia. Cal fer una inscripció prèvia al 93 675 99 51 o a museu@santcugat.catCan Ninot, el teatre més petit de Catalunya, ofereix una nova obra aquest cap de setmana. La companyia titellaire Pengim-Penjam porta a Sant Cugat l'obra "La Filomena va al riu". S'han previst dues representacions: una pel dissabte 28 de gener a les 18 h de la tarda i una altra per diumenge 29 a les 12 h del migdia. Les entrades tenen un cost de 7,5 euros -gratuïta pels menors de 18 mesos- i es poden comprar a través d' aquest enllaç La Filomena és una ovelleta que vol anar al riu a banyar-se. Es lleva quan surt el sol amb una mica de mandra i cap a la muntanya va tot saltant. Sorpresa tindrà amb les papallones i les flors que fins al riu la portaran.Amb aquest espectacle petits i grans podran gaudir de la fantàstica música de Mozart juntament amb la part visual del viatge que farà la nostra protagonista, la Filomena.La Mercè, la titellaire, tindrà una relació tendre i molt carinyosa amb la Filomena. Una ovella especial i única; com tots i cadascú de nosaltres. Aquest és un dels missatges que volem transmetre als més petits, per tal d’obrir-nos a la diversitat. L’amor i l’exclusivitat en aquesta edat són essencials per al seu creixementDissabte 28 de gener a les 11 h podràs acudir a la visita comentada de l'exposició "E=mc²", a càrrec del comissari Enric Curto i alguns dels artistes participants de la 5a Biennal de Fotografia de Qgat Foto. L'activitat començarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura i seguirà per les altres seus expositives de la mostra.Des de la seva recent adquisició, l'Ajuntament ha obert les portes de Torre Negra perquè es puguin dur a terme visites guiades gratuïtes durant els caps de setmana a Torre Negra. L'activitat, organitzada per Museus de Sant Cugat, et permetrà descobrir la història al darrere d'aquesta fortificació del segle XII declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).