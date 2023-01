Els Cinemes Sant Cugat es recuperen de la pandèmia

Elsvan vendre prop de. Segons ha avançat Cugat Mèdia, les sales, ubicades a l'avinguda Pla del Vinyet, s'han anat recuperant a poc a poc de les; quan es van comptabilitzar 45.000 i 20.000 espectadors l'any 2021 i 2020, respectivament.Tot i això, la xifra del 2019 no es podria agafar com a norma. Aleshores, els Cinemes Sant Cugat van marcar unmotivat pel tancament dels Cinemes Yelmo arran de la renovació dels seus equipaments. Aquestes obres de les sales de l'Eroski van provocar que els cinemes públics fossin els únics oberts en tota la ciutat. Tanmateix, la dada de 2018 no existeix perquè els cinemes van obrir el 4 d'octubre d'aquest mateix any.Com a dada curiosa, la pel·lícula més taquillera de l'any 2022 va ser "", malgrat haver-se estrenat a finals de desembre.