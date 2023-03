Els «ciclocarrer»: una aposta viable cap a una mobilitat urbana més sostenible?

Més bicis, menys cotxes

"Anem pel bon camí"

El "" o "" delcelebra un any. Una iniciativa, inicialment adoptada en format de prova pilot, que va ser posada en marxa pel govern tripartit (ERC, PSC i CUP) en la seva aposta política per impulsar un canvi d'hàbits a favor d'unaal centre de la ciutat.El tram, que, s'allarga prop d'1 quilòmetre buscant. Així doncs, malgrat que els vehicles motoritzats puguin continuar circulant per la via, aquests hauran deals ciclistes que transitin pel mateix indret fent ús dels espais apartadors.En declaracions a, director de-l'empresa que va dissenyar el projecte-, reivindica que aquesta reformulació resultade menys de 2.000 vehicles al dia. "L'objectiu ésdels diferents models de transport en la mateixa calçada en vies que no són troncals", afegeix respecte a laAixí, cada aproximadament 40 metres, s'han instal·lat unsamples perde les bicis i VMP que circulen en sentit contrari al trànsit. Aquests elements poden ser des d'illetes d'obra, pintures o jardineres que, en qualsevol cas, obligaran els conductors a. Un redisseny que, a més a més, resultaria molt mésper a les administracions locals en comparativa al cost derivat que es desprèn dels carrils bici a l'ús; passant dels prop de 150 euros per metre urbanitzat de mitjana a menys de 50 euros.Ara, després d'un any d'anàlisi, l'empresa ha constatat que l' un augment que, auguren, continuarà creixent amb la finalització de l'itinerari viari que connectarà Valldoreix amb La Floresta i la Colònia Montserrat- i que laNo obstant això, la velocitat mitjana de circulació de la via continua mantenint-se per sobre del límit establert de 20 km/h, tot i haver-se vist reduïda un 10% més assolint els 26,5 km/h actuals. En tot cas, Castelló celebra que, com succeïa ocasionalment, ja no es vegin conductors conduint a més de 70 km/h gràcies a estar forçats a respectar elde la via.Tanmateix, també han constatat que, quan un conductor es troba amb una bici de cara, aquest acaba frenant substancialment fins a poc més de 10 km/ per la idiosincràsia de la via, "". Tot plegat, afavorint també que vianants i persones amb cadira de rodes optin per caminar àmpliament per la calçada sense que això acabi generant conflictes amb la resta d'usuaris de la via.Amb tot plegat, des de l'Ajuntament de Sant Cugat aplaudeixen l'"" de la iniciativa. El regidor de Mobilitat i Serveis Urbans,, afirma que fan una valoració "molt positiva" de la prova pilot de pacificació de l'entorn que ja ha esdevinguti ha permès establir unaentre Sant Cugat i ValldoreixPel que fa a altres vies de la ciutat que podrien assumir un disseny similar, el govern municipal es compromet a continuar estudiant possibles noves implementacions; tot i que, per ara, no n'hi ha cap altra sobre la taula. On sí que n'hi ha una proposta prevista és a l'arterialde Valldoreix. Un projecte que, des del govern vilatà de Junts, s'ha apuntat que s'executarà durant el transcurs de la pròxima legislatura.Una mirada positiva que també ha compartit l'a aquest mitjà: "En el context en què ens trobem, on la societat s'està adaptant a què la bicicleta formi part del paisatge urbà diari, és unaper a aquest carrer". "En una via molt veïnal, de poc trànsit i pendent moderada, aquestaha aconseguit pacificar el carrer brindant seguretat als ciclistes.", ha reivindicat el president de l'associació local,"Per desgràcia, en temes d'infraestructura ciclista mai podem dir que és excel·lent; però de vegades la cerca de l'excel·lència no deixa avançar alguns projectes", ha exposat Vidal com a autocrítica. ", a mesura que la ciutadania entengui que el vehicle de motor privat serà cada vegada més un", ha afegit amb la voluntat d'extrapolar aquest model a altres carrers del municipi que presentin característiques similars.