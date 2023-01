Álvaro Benejam, ratificat com a alcaldable del PP per recuperar l'«esplendor» de Sant Cugat

Aquesta setmana les direccions del Partit Popular de Barcelona i de Catalunya han ratificat la candidatura d'com a alcaldable per a les eleccions municipals del 2023. L'objectiu dels populars és tornar a ser "" en la governabilitat de l'Ajuntament icom a referent de qualitat de vida.Sota aquesta premissa, Benejam ha explicat que un dels pals de paller del seu programa electoral serà la. "No pot ser que els veïns de Sant Cugat paguin el segon IBI més alt de tot Catalunya i, per si no fos prou, també hagin de fer front al Tribut Metropolità", ha carregat l'exregidor. Així doncs, considera que lesque estan convertint el municipi en un lloc cada vegada menys atractiu per quedar-s'hi.D'altra banda, també ha brandat que el govern d'esquerres ha provocat que la ciutat estigui cada vegadai sigui més empitjorant la qualitat de vida dels veïns . Així doncs, la formació local assenyala que, arran de la gestió del tripartit, els principals problemes es fonamenten en la seguretat ciutadana, la falta de manteniment dels carrers, l'okupació il·legal d'habitatges i l'absència d'un dinamisme econòmic i empresarial.Tanmateix, també ha reivindicat la importància dei continuar treballant perquè puguin escollir on i com volen escolaritzar els seus fills (model publicoprivat). "Tan sols el PP és lque pot fer front a l'actual govern i", apunta l'alcaldable.Cal recordar que Benjam ja va ser regidor durant les legislatures del 2011-2015 i 2015-2019, just abans de perdre la representació consistorial , en un context àlgid del procés independentista i amb una forta irrupció de Cs.