La CUP carrega contra ERC per obrir la porta a concedir el Quart Cinturó: «El Vallès no és una moneda de canvi»

Ladesprés que hagi anunciat que estaria disposada a obrir el calaix del Quart Cinturó (B-40) per tal de amb els socialistes . "Deixem clar queentre el Govern i el PSC;", han denunciat els anticapitalistes en un comunicat cridant, alhora, a laEn aquesta línia, els cuparies han lamentat que els republicans posin per damunt els seus "" davant dels de la comarca per tal de "". Així doncs, titllen d'"" als promotors d'aquesta iniciativa en l'actual context d'emergència climàtica i energètica.En contraposició, reclamen que esdonant resposta a les necessitats de mobilitat del Vallès. Entre d'altres, els cuparies reivindiquen enfortir la xarxa ferroviària intracomarcal."És una greu irresponsabilitat seguir apostant pel, que ja s’ha demostrat, i en un moment en què el Vallès registra uns nivells de contaminació per sobre dels límits marcats per l'OMS", han retret denunciant que tirar endavant el Quart Cinturó suposaria ""."Mostrem el nostrei emplacem a totes les forces polítiques a mostrar la seva oposició davant d'aquest nou intent de", han sentenciat carregant contra altres "macroprojectes" similars com el macrocasino delal Camp de Tarragona o elsals Pirineus.