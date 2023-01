Així es prepara Sant Cugat davant d'episodis de neu i fred intens

🚔Diversers unitats de #ProteccioCivil i @GIEADFSCV es troben ara mateix a la Rabassada informant als/les conductors/es que el ferm està una mica lliscant



❄️2 màquines llevaneus han tirat sal per minimitzar el risc



☎️Per qualsevol emergència contacteu amb el 112 pic.twitter.com/rZvslNtIlT — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) January 24, 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya () ha emès un avís de situació meteorològica deaquest dimarts a tot el país. Uns flocs que, fins i tot, han anat caient al llarg del matí a cotes molt baixes -fins a menys de 100 metres- com a la Serra de Collserola i Sant Cugat . Un fet força inusual.Per tot plegat, i davant l'que s'allargarà durant les pròximes 48 hores, l'Ajuntament ha desplegat un pla especial arran de l'activació delper tal deEn primer lloc, l'Ajuntament demana a la població que, en cas de topar amb unque no estigui sent atesa truqui als Serveis Socials o a la Policia Local. El consistori està en coordinació amb el(CUESB) per oferir atenció i allotjament gratuït durant el transcurs del temporal. En aquesta línia, la Creu Roja també està fent seguiment de les personesper detectar possibles necessitats.En segon lloc, l'administració local ha repartit una trentena dea les Planes i la Floresta perquè el veïnat en pugui fer-ne ús perals accessos dels seus domicilis. Per la seva banda, l'Ajuntament també llençarà sal a l'entrada de diversos equipaments dels districtes.Pel que fa a les carreteres collserolanes, diverses unitats de Protecció Civil i de l'ADF es troben a l'Arrabassada informant els conductors del. Per pal·liar el perill, s'han activat duesque van tirant sal per evitar gelades.Per qualsevol emergència, no oblideu de contactar amb el