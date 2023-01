Sant Cugat avança en les pacificacions d'entorns escolars

Reptes pendents

El govern tripartit (ERC-PSC-CUP) referma el seu, pacificant els espais i limitant el pas de vehicles motoritzats amb la intenció de fomentar una mobilitat sostenible Una de les últimes accions de l'Ajuntament en aquesta direcció és la remodelació del recentment estrenat carrer Abat Escarré, a l'entorn de l'. Després de completar el carril bici i de tallar el carrer al trànsit, aquest mes de gener s’han finalitzat els treballs d’i s’han posat(pintura i jardineres) per crear nous espais per a l’alumnat i les famílies del centre educatiu."Els infants, joves i famílies de la ciutat mereixen poder. Modificar els entorns ha estat una prioritat realitzada molt acuradament, estudiant les possibilitats de cada situació on es troba el centre", ha reivindicat la regidora d'Educació,Per altra banda, també s'han fet actuacions als voltants de l'on es va optar per eliminar places d'aparcament mentre s'ampliava la vorera al passeig Sant Magí per. A més, l'Ajuntament, l'AFA Margall i la direcció treballen conjuntament per implementar noves mesures peri millorar l'accessibilitat al centre escolar.També destaca la millora de les vies d'accés a l'escola Avenç pel Camí del Crist Treballador amb l'adequació d'un vial de vianants i la instal·lació de més punts de llum alimentats per plaques fotovoltaiques.A més a més, l’escola Collserola ha seguit els passos de l’escola Ciutat d’Alba, l’escola Pi d’En Xandri i l’escola l’Olivera/Mirada, que, després d’, han vist com l’alumnat i les famílies han guanyat nous espais segurs, convertits en una extensió dels centres educatius.A l'també es va fer un canvi del pas de vianants i de la parada del bus per garantir una millor accessibilitat dels estudiants al centre.Pel que fa a l', després d’instal·lar uns semàfors a la carretera, una millora llargament demanada, s’ha aprovat un projecte, des del pont del Diari fins a la rotonda de la carretera de Vallvidrera (950 m), que facilitarà que infants i famílies puguin accedir a l’escola, a peu o amb bicicleta, de manera segura. La previsió és poder iniciar-la durant el primer semestre del 2023, amb una execució prevista de 8 mesos.També està previst iniciar les, fruit dels pressupostos participatius; i finalment, també s'ha posat en marxa l'elaboració d'un projecte de